Yakalanıp Türkiye'ye getirildi
Türkiye'nin sınır güvenliği için başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yürütülen El Bab operasyonunda 20 Ocak günü 5 askerimiz şehit olmu, 9 asker ise yaralanmıştı. Hain saldırının emrini veren teröristin ise yakalanarak Türkiye'ye getirildiği öğrenildi.
Tarih 20 Ocak 2017. Saat: 13.40. Yer El-Bab’a giden Bzagah ile Kabbasin arasındaki yol. Bölgede arama tarama faaliyetleri yapan komandoların üstüne doğru hızla gelen zırhlı araç, askerlerin ateş açmasına rağmen durdurulamadı ve bomba yüklü araç büyük bir gürültü ile patladı. Yaşanan olay sonucunda 5 asker; uzman onbaşılar Emre Doruk, Bahattin Bakır, Selim Topal, uzman onbaşılar Ramazan Taşkın ve Mete Can şehit olurken 9 asker ise yaralandı.
F-16’lar havalandı
Patlamanın ardından TSK tarafından bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. F-16’lar tarafından bölgede tespit edilen DEAŞ noktalarına bombalar yağdırıldı. Karadan ise obüsler ile bölge cehenneme döndürüldü. Toplam 21 hava akını sonucunda 46 DEAŞ’lı terörist etkisiz hale getirilirken 16 terörist de yaralandı.
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