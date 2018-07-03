Yakışıklı Kanada Başbakanı tacizle suçlandı!
Yakışıklı Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Trudeu, 18 sene önce yaşandığı iddia edilen taciz olayıyla ilgili suçlamaları reddetti.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile ilgili iddiaya göre, olay İngiliz Columbia'sında 18 yıl önce düzenlenen bir hayır etkinliğinde gerçekleşti.
Bir kadın gazeteci, o tarihte 28 yaşında olan Trudeau'nun kendisine sarkıntılık ettiğini öne sürdü.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise, "O günü çok net hatırlıyorum, hiçbir uygunsuz davranışta bulunmadım" diyerek kendisini savundu.
"Her zaman insanlara karşı saygılı olmaya çalışırım diyen" Kanada Başbakanı Trudeau üniversite yıllarından beri cinsel tacize karşı aktivist kimliği ile tanınıyor.
Kanada Başbakanı Trudeau İsviçre'de düzenlenen Davos Zirvesi'nde de cinsel taciz "sistemik bir problem ve kabul edilemez" demişti.
NTV
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