Yalıya çarpan geminin kaptanı ifade veriyor
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12 ilde operasyon: 45 kişi gözaltına alındı
FETÖ soruşturması kapsamında 12 ilde operasyonlar düzenleniyor.
MEB Bakanı'ndan LGS açıklaması
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, LGS ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
İstanbul'da 15 DEAŞ'lı yakalandı!
İstanbul'da yuvalanan terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
Ankara metrosunda panik! Patlama duyuldu
Ankara metrosunda duyulan patlama sesi kısa süreli panik yarattı.
Orgeneral Akar, donanma birliklerini denetledi
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, donanma birliklerini denetledi.
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Yunan basınının iddialarına Başbakanlık'tan yalanlama geldi.