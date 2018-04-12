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Yalıya çarpan geminin kaptanı ifade veriyor

Yalıya çarpan geminin kaptanı ifade veriyor.10551
  • Giriş : 12.04.2018 / 11:06:00

İstanbul Boğazı'nda yalıya çarpan geminin kaptanı ifade veriyor.

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İstanbul Boğazı'nda yalıya çarpan Malta bayraklı Vitaspirit isimli geminin kaptanı ifade veriyor.

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