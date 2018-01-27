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Yalova'da deniz çekildi, kayıklar karaya oturdu

Yalova'da deniz çekildi, kayıklar karaya oturdu.22575
  • Giriş : 27.01.2018 / 17:13:00

Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki sahilde gelgit meydana geldi.

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Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki sahilde meydana gelen gelgit nedeniyle deniz 10 metre çekildi. Liman bölgesinde kayıklar karaya otururken vatandaşlar büyük bir panik yaşadı.

TRT

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