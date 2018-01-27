Yalova'da deniz çekildi, kayıklar karaya oturdu
Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki sahilde meydana gelen gelgit nedeniyle deniz 10 metre çekildi. Liman bölgesinde kayıklar karaya otururken vatandaşlar büyük bir panik yaşadı.
TRT
DİĞER HABERLER
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar Kilis'te
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Kilis'i ziyaret ediyor.
Erdoğan: Bedelini ağır ödeyecekler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrin operasyonu hakkında konuştu.
Feyzioğlu: O mektubu Kandil'e gönderim
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu, Afrin operasyonu ile ilgili açıklama yaptı.