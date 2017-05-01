Yalovaspor tesislerinde yangın çıktı
Bahçelievler'de bulunan Yalovaspor tesislerinin ikinci katında yangın çıktı. Kaleci Kadir Aktürk'ün odasına çıkan yangının sebebi henüz belirlenemedi. Odanın sıcaklığı ve duamandan etkilenerek uyanan Aktürk kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
Yangını gören çevredekiler Yalova Belediyesi itfaiyesine haber verdi. İtfaiye ekipleri, yangını diğer odalara sıçramadan kısa sürede söndürdü. 112 acil servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan kaleci Aktürk'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
HÜRRİYET
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