Facebook Twitter Rss

Yalovaspor tesislerinde yangın çıktı

Yalovaspor tesislerinde yangın çıktı.17070
  • Giriş : 01.05.2017 / 10:25:00
  • Güncelleme : 01.05.2017 / 10:24:03

Yalovaspor tesislerinin bulunduğu Bahçelievler'de yangın çıktı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Bahçelievler'de bulunan Yalovaspor tesislerinin ikinci katında yangın çıktı. Kaleci Kadir Aktürk'ün odasına çıkan yangının sebebi henüz belirlenemedi. Odanın sıcaklığı ve duamandan etkilenerek uyanan Aktürk kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Yangını gören çevredekiler Yalova Belediyesi itfaiyesine haber verdi. İtfaiye ekipleri, yangını diğer odalara sıçramadan kısa sürede söndürdü. 112 acil servis ekiplerince Yalova Devlet Hastanesine kaldırılan kaleci Aktürk'ün durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

HÜRRİYET

Trump, Rusya ile anlaşmak istiyor

İstanbul'da metro istasyonları kapalı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İşçiler x-ray cihazıyla arandı!

İşçiler x-ray cihazıyla arandı!

Ankara'da 1 Mayıs'a katılan işçiler x-ray cihazıyla arandı.

İHA'lar buldu, helikopterle vuruldu!

İHA'lar buldu, helikopterle vuruldu!

Adıyaman'da yuvalanan PKK'lı teröristlere operasyon düzenlendi.

 

Van'da korkutan deprem!

Van'da korkutan deprem!

Van'ın Akçaören köyünde 4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

İstanbul'da metro istasyonları kapalı

İstanbul'da metro istasyonları kapalı

İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar ve metro istasyonları kapatıldı.

 

Başına ödül konan terörist öldürüldü

Başına ödül konan terörist öldürüldü

Devlet tarafından başına 1 milyon lira ödül konan teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Katliam: 4 kişiyi öldürdü

Katliam: 4 kişiyi öldürdü

Adana'da cinnet getiren bir vatandaşü 4 kişiyi öldürüp 1 çocuğu ağır yaraladıktan sonra intihar etme


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya