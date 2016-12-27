Yanal, taraftarın protestosunu haklı buldu
Trabzonspor'un tecrübeli teknik direktörü Ersun Yanal, Fenerbahçe maçı sonrası taraftarın gösterdiği tepkiyi haklı buldu.
Yanal, Trabzonspor'un Fenerbahçe karşısında aldığı mağlubiyet sonrası taraftarların gösterdiği tepki için 'Taraftar sonuç istiyor, uğraşıyoruz' dedi.
Maç sonrası çok üzgün olduklarını söyleyen Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Oyun 27. dakikaya kadar kontrolümüzdeydi. Penaltı ve kırmızı kart oyunun kırılma noktası olarak görülse de bence maçın esas kırılma noktası 2. goldü” vurgusu yaparken, “Kolay değil tabii Fenerbahçe karşısında 10 kişi kalıp 2-0 geriye düşmek zordur. Sonuç olarak rakibimize mağlup olduk” şeklinde konuştu.
Hücumcum kalmadı
“Hızlı hücumcu eksiğimiz var. Önde iyi forvet kalmadı. 11-11 oynasaydık sonuç böyle olmazdı” diyen Yanal, “Taraftarın sonuçla ilgili (istifa) protestoları vardı. Bunlar normal ölçüdeydi ve haklı tepkilerdi. Sabırsızlandıklarını biliyorum. Biz de bunun için uğraşıyoruz. Sağlıklı bir ortamda maç tamamlandı, önceki karşılaşmalardaki olaylar olmadı. Kendilerine teşekkür ediyorum” sözlerini kullandı.
Eto’o bitti diyemem
Transferle ilgili de konuşan Yanal, “Kolay değil Trabzonspor zirve yarışı yapacaksa sıradan hamleler ile bunu yapamayız. Trabzonspor kendi planlarına uygun oyuncu transfer etmeli. Eto’o konusu var ama bittiğini söyleyemem” derken, video hakem uygulamasını ise “Futbolun doğasına aykırı buluyorum” şeklinde değerlendirdi.
Castillo: Çok üzgünüz
Trabzonspor’un oyuncusu Fabian Castillo, “Gerçekten çok üzgünüz. 11’e 11 devam ederken maçı domine eden taraf bizdik. Maçın kırılma anının herkes farkındandır sanırım. Ligin ikinci yarısında gerçek Fabian Castillo’yu göstermek istiyorum” dedi.
Yanal’dan 3 değişiklik
Ersun Yanal, M.Başakşehir maçı 11’inden 3 değişiklik yaptı. Tecrübeli hoca, cezalı olan Bero’nun yerine Castillo’ya forma verirken, kart cezalarını tamamlayan Zeki ile Durica da Akakpo ve Mustafa Yumlu’nun yerine Fenerbahçe karşısında 11’de görev aldı.
Fener’e golü unuttu!
Trabzonspor güçlü rakibi Fenerbahçe önünde dünkü karşılaşmayla birlikte gol atamama serisini 10 maça çıkardı. Karadeniz ekibi en son 2011-12 sezonu Süper Final maçında Burak Yılmaz’la sarı-lacivertli takıma ağlarını havalandırmayı başarmıştı.
Mağlubiyet kızgınlığı
Mağlubiyetten dolayı Trabzonspor kafilesine tepki göstermek isteyen bir kişi, aracıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne girmeye çalıştı. Alkollü olduğu belirlenen kişi polis ekiplerince uzaklaştırılırken, hakkında cezai işlem yapıldı.
Geniş güvenlik önlemi
Avni Aker Stadı’ndaki Trabzonspor Fenerbahçe maçı öncesinde şehirde geniş güvenlik önlemleri alındı. Maç için çevre illerden de çok sayıda polis takviyesi yapılırken, Fenerbahçe kafilesinin stada gelişi sırasında da üst seviyede koruma sağlandı.
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