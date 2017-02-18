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Yanal, trafik şubeye kayıt yaptıracak

Yanal, trafik şubeye kayıt yaptıracak.15837
  • Giriş : 18.02.2017 / 08:36:00

Ersun Yanal ile Trabzonspor 126'ıncı karşılaşmasına çıkacak.

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Trabzonspor'un tecrübeli teknik direktörü Ersun Yanal, Alanyaspor mücadelesinden galip çıkarsa Trabzon'u (plaka 61) tescil ettirecek.

Trabzonspor trafiğinde Ersun Yanal’ın kullandığı araç tescil sırasında…  Bordo-mavililerde üçüncü kez göreve gelen Yanal, farklı bir heyecan içerisinde. Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında pazartesi günü Şenol Güneş Spor Kompleksi’nde Aytemiz Alanyaspor’u mağlup etmesi durumunda, bordo-mavili takımın başında çıktığı resmi maçlarda 61. galibiyetini elde edecek. Ki bu aynı zamanda Trabzonspor’un plakası anlamına geliyor. Ki maçların 61. dakikasında taraftarın özel desteğini de hatırlatalım.

Yanal, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi maçları olmak üzere Karadeniz ekibinin başında 126 resmi maça çıktı. 60 galibiyet, 27 beraberlik ve 39 mağlubiyet aldı. Biraz özelleştirirsek; 98 lig maçında 48 galibiyet, 20 beraberlik ve 30 mağlubiyet gördü. Kupada 24 maçtan 11’ini kazanırken, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 4 maçta ise 1 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti. 

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