O ormanın yerine tesis mi yapılacak?
Bakan Eroğlu, sosyal medyada maksatlı bir şekilde yalan iddia yayan trollere karşılık net bir cevap verdi.
Eroğlu, Sürmene'de yanan ormanlık alanın orman olarak kalacağını ve ağaçlandırılacağını açıkladı.
Bakan Eroğlu, "Yanan orman sahalarını 1 yıl içerisinde ağaçlandırıyoruz. Yanan alanlar kati surette başka maksatla tahsis edilemez. Hükümetimiz döneminde yanan bir metrekare dahi orman alanı başka bir maksatla tahsis edilmemiştir ve aynı yıl ağaçlandırılmıştır" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Trabzon'un Sürmene ilçesinde meydana gelen orman yangınına dair sosyal medya hesabından geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Sürmene'de meydana gelen orman yangını nedeniyle sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Sürmene'mize, güzel Çamburnu'muza geçmiş olsun. Orman yangınını söndürmek için gece boyu çalışan kardeşlerimize teşekkür ederim" ifadesini kullandı.
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