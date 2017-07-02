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Yangın söndüren helikopter suya düştü!

Yangın söndüren helikopter suya düştü!.5635
  • Giriş : 02.07.2017 / 09:00:00
  • Güncelleme : 02.07.2017 / 09:35:10

İzmir'de çıkan ve hayatı felç eden orman yangınına müdahale eden helikopter baraja düştü.

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Menderes ilçesi Şaşal Mahallesi yakınlarında dün öğleden sonra makilikte başlayıp rüzgarın etkisiyle 100 hektarlık ormanlık alana yayılan yangını söndürme çalışmalarına katılan helikopter, sabah saat 06.20 sıralarında Tahtalı Barajı'ndan su almaya çalışırken bambisinin sudaki bir cisme takılması sonucu düştü.

Diğer söndürme helikopterindekilerin durumu bildirmesi üzerine yerdeki görevliler kurtarma çalışmalarına başladı. Tahtalı Barajı görevlileri botla helikoptere ulaşırken bir başka yangın söndürme helikopterinden baraj gölüne can simidi atıldı.

Biri hafif yaralı 5 personel bota alınarak kurtarıldı. Karaya çıkarılan helikopter personeli ambulansla İzmir'e sevk edildi.

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