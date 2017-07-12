Facebook Twitter Rss

Yangında sağlık ekibine tehdit!

Yangında sağlık ekibine tehdit!.19307
  • Giriş : 12.07.2017 / 14:42:00

İzmir'de çıkan orman yangınında görev yapan sağlık ekibi tehdit edildi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İzmir'in Menderes ilçesinde günlerce süren orman yangınında görev yapan 112 Acil Servis ekini, kendilerine silahlı tehditte bulunulduğu iddiası ile orman çalışanından şikayetçi oldu.

İddiaya göre, bir orman çalışanı, geçtiğimiz günlerde Menderes'te ormanda çıkan yangını söndürme çalışmaları sırasında arkadaşları S.S'nin böbrek taşı düşürdüğünü belirterek, o bölgede tedbir amaçlı bulunan 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi. S.S'nin bulunduğu Deliömerli Mahallesine giden sağlık ekipleri, hastanın bir hastaneye sevkinin uygun olacağını kararlaştırdı. Bu sırada hasta sağlık çalışanlarına hakaret etti.

Olayın ardından jandarmaya başvuran sağlık çalışanlarından S.K, "S.S. önce arkadaşım D.B'yi sonra da beni ittirdi. Arkasından koşup sakinleştirmeye çalıştık fakat yine aynı şekilde hakaret etti. Daha sonra belinden silahını çıkardı ve bize doğrulttu. Korkudan ambulansa bindik, havaya ateş etti ve silahlı bize doğrulttu. 112 aracındaki diğer arkadaşımız aracımızı hareket ettirdi ve hemen oradan ayrıldık." şeklinde ifade verdi. 112 Acil Servis ekibinde yer alan S.K, B.Ç. ve D.B, söz konusu kişiden şikayetçi oldu. Öte yandan S.S. hakkında devam eden adli soruşturmanın yanı sıra İzmir Orman Bölge Müdürlüğünde de idari tahkikat başlatıldığı öğrenildi.

HÜRRİYET

OHAL Komisyonu göreve başlıyor

Demet Akalın, Nur Yerlitaş'ı ziyaret etti!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Dev DEAŞ operasyonu: 233 gözaltı

Dev DEAŞ operasyonu: 233 gözaltı

Terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarında 233 kişi gözaltına alındı.

İBB'den erkek yolculara uyarı!

İBB'den erkek yolculara uyarı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, erkek yolcular için uyarı yayınladı.

 

İlber Ortaylı'dan 'Direniş Karatay' açıklaması

İlber Ortaylı'dan 'Direniş Karatay' açıklaması

İlber Ortaylı, 'Direniş Karatay' filminin tarih danışmanı olacağı iddialarına yanıt verdi.

İzmir'de 66 yıl sonra bir ilk!

İzmir'de 66 yıl sonra bir ilk!

İzmir'de 66 yıllık denizcilik sendikası ilk kez grev uygulamasına gitti.

 

Eski albaya 2 kez müebbet!

Eski albaya 2 kez müebbet!

FETÖ'den yargılanan eski Albay Ömer Kulaç'a 4 kez müebbet cezası verildi.

Rus elçinin ilk işi Türkçe öğrenmek olacak

Rus elçinin ilk işi Türkçe öğrenmek olacak

Yeni Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, yapacağı ilk işi açıkladı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya