Yanlış arazi kullanımı heyelan riskini arttırıyor
Veysel Eroğlu, Türkiye’nin jeolojik ve topografik yapısı ile iklim özelliklerinden dolayı tabii afetlerin sıkça yaşandığı ülkeler arasında yer aldığını belirterek “Heyelan, depremlerden sonra en yıkıcı etkiye sahip ve yaşandığında can-mal kaybı diğer afetlere göre daha fazla oluyor. Yanlış arazi kullanımı ve plansız yapılaşma heyelan riskini artırıyor” diye konuştu.
“Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Sel ve Heyelanlar İç İçe Geçmiş Durumda”
Yanlış arazi kullanımına bağlı olarak sık sık heyelanların yaşandığı Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sellerin afete dönüştüğünün altını çizen Bakan Prof. Dr. Veysel Eroğlu “Özellikle Doğu Karadeniz Bölgesi’nde sel ve heyelanlar iç içe geçmiş durumda. Seller heyelanları tetikliyor, heyelanlarda sellerin tahrip gücünü artırıyor. Son 50 yılda ülkemizde meydana gelen afetlerden 13 bin 494’ünün heyelan olduğu tespit edildi” dedi.
Heyelan riskinin yüksek olduğu alanları ve başlıca sebeplerini yanlış arazi kullanımı, plansız yapılaşma, kırsal ve tarımsal alanlarda drenaj eksikliği, tekniğine uygun olmayan yoğun yol ve sanat yapıları olarak özetleyen Prof. Dr. Eroğlu sözlerine şöyle devam etti:
“Geçtiğimiz günlerde (18 Ekim 2016) Rize'nin Pazar İlçesi’nde, Geçen aylarda ise (21 Eylül 2016 tarihinde) Trabzon Beşikdüzü’nde ve Giresun Eynesil’de aşırı yağışlarla beraber sel, heyelan ve taşkınlar meydana geldi. Yaşanan taşkınların sebepleri de plansız yapılaşma, dere kesitlerinin daraltılması, alt yapı yetersizliği gibi sürekli karşı karşıya olduğumuz problemler. Bu çerçevede Bakanlık olarak sel ve heyelanın verdiği zararların önüne geçmek maksadıyla heyelan projelerini uygulamaya koyduk.”
Türkiye’nin Heyelan Yönetmeliği’nin çıkarılmasının gerekliliğine işaret eden Bakan Prof. Dr. Eroğlu “AFAD tarafından yıl sonuna kadar bitirilmesi planlanan bütünleşik tehlike haritalarının ayrı ayrı üretilmesine imkan tanınmalıdır. Heyelan tehlike değerlendirmeleri yapılan projeler geliştirilmeli, bu projelerde sel ve heyelan kontrol projelerinin yapılacağı mikro havzalar belirlenmeli ve yapılmalı” diyerek sözlerini tamamladı.
DİĞER HABERLER
Fatih'te bir lokantaya silahlı saldırı!
İstanbul Fatih'te bulunan bir kebap restoranına silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaralan
Samsun'da pide kavgası: 1 yaralı
Samsun'da yediği pideyi beğenmeyen müşteri, dükkan sahibinden parasını geri istedi. Dükkan sahibi de
Okur: 17-25 Aralık Gülen'in talimatı
15 Temmuz darbe girişimi ile maskesi düşen FETÖ ile ilgili yeni detaylar geldi.
Şamil Tayyar: Reina baskını CIA eylemi
Şamil Tayyar, Reina saldırısı hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Adıyaman'da 5 emniyet amiri tutuklandı
FETÖ soruşturması kapsamında Adıyaman'da operasyon düzenlendi.
Altıntaş'ın cenazesini kimse teslim almadı
Rus elçiyi öldüren polis memuru Mert Altıntaş ile ilgili çarpıcı bir bilgiye ulaşıldı.