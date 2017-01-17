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Yanlışlıklar vurdular: 100 ölü

Yanlışlıklar vurdular: 100 ölü.17167
  • Giriş : 17.01.2017 / 21:03:00

Nijerya Hava Kuvvetleri yanlışlıkla bir mülteci kampını vurunca en az 100 kişi öldü.

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Nijerya'da korkunç bir olay yaşandı. Hava Kuvvetleri'nin yanlışlıkla mülteci kampını vurması sonucunda 100'den fazla mültecinin öldüğü duyuruldu.

Nijerya hükümetinden yapılan açıklamada, Boko Haram terör örgütüne karşı görevde olan Nijerya Hava Kuvvetleri’ne ait bir savaş uçağı, yanlışlıkla bir sığınmacı kampını bombalayarak, en az 100 kişinin ölümüne neden oldu.

Ölen ve yaralananlar arasında sığınmacıların yanı sıra yardım görevlilerinin de olduğunu belirtiliyor.

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