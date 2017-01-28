Yapılandırmada ikinci şans yürürlüğe girdi
Vatandaşa müjdeli haber geldi. Yeni yürürlüğe giren yasa hakkında Maliye Bakanı Ağbal bilgi verdi. Ödemelerini süresinde yapmayanlar için getirilen yapılandırma uygulamasında haklarını kaybedenlere ikinci bir şans daha getirildi.
Maliye Bakanı Naci Ağbal, ödemelerini süresinde yapmadıkları için yeniden yapılandırma uygulamasının getirdiği hakları kaybedenlere ikinci bir şans veren yasanın yürürlüğe girdiğini belirterek, "Haklarını kaybedenler, ödemelerini Mayıs ayı sonuna kadar yapabilecek." dedi.
Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ağbal, dünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "torba yasa" ile 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna yönelik de düzenlemelerin yapıldığını bildirdi.
Söz konusu düzenleme ile yapılandırma uygulamasına başvurmuş ancak ödemelerini süresinde yapmadıkları için uygulamanın getirdiği haklarını kaybetmiş olanlara ikinci bir şans verildiğini aktaran Ağbal, haklarını kaybedenlerin, ödemelerini mayıs ayı sonuna kadar yapabileceğine işaret etti.
Ağbal, böylece uygulamanın getirdiği avantajları kaybedenlerin, ihlale neden olan tutarları 27 Ocak 2017 tarihine kadar hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri halinde kanundan yaralanmaya devam edebileceğine dikkat çekti.
Peşin ödemeye imkanı elvermeyenlerin taksitli ödemeye geçebileceğini de aktaran Ağbal, "Bunun için borçluların nisan ayı sonuna kadar ilgili vergi dairelerine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Ayrıca, daha önce peşin ödemelerini aralık ayında gecikme zammı ile yapan vatandaşlarımıza da peşin ödeme indirimi uygulayacağız ve fazla ödedikleri tutarı iade edeceğiz." ifadesini kullandı
DİĞER HABERLER
Fitch beklenen kararını açıkladı
Fitch, Türkiye'nin dün beklediği kararını gece yarısından sonra açıkladı.
Büyükannelere verilecek maaş belli oldu
Devletin torunlarına bakan büyükannelere vereceği ücret belli oldu.
Enerji Bakanı'ndan 'İran gazı' açıklaması
Enerji Bakanı Berat Albayrak, İran gazı hakkında açıklama yaptı.
Rusya et ihracatı için Türkiye'ye şart koştu
Rusya Tarım Bakanı, et ihracatı konusunda Türkiye'ye şart koştu.
Yaralananlara da aylık bağlanacak
Terör saldırılarında yaralanan vatandaşlara da aylık bağlanacağı açıklandı.