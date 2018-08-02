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Yaptırım uygulanan Gül'den ilk açıklama

Yaptırım uygulanan Gül'den ilk açıklama.15051
  • Giriş : 02.08.2018 / 08:51:00

ABD tarafından yaptırım uygulanan Gül'den ilk açıklama geldi.

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Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı yaptırım kararına ilişkin Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den ilk açıklama geldi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'nin kendisi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım kararına ilişkin, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne bir tek kuruş param da yoktur." ifadesini kullandı.
Bakan Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD'nin kendisi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gül, paylaşımında, "Benim bu topraklarda yaşamak ve bu topraklarda ölmek dışında bir düşüm olmadı. ABD'de veya Türkiye dışında herhangi bir ülkede ne bir dikili ağacım ne bir tek kuruş param da yoktur. Nasip olursa belki bir gün memleketim Gaziantep'te küçük bir zeytinlik alırım." ifadelerine yer verdi.

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