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Yardım ararken canından oldu

Yardım ararken canından oldu.16459
  • Giriş : 16.06.2018 / 08:33:00

Bozulan aracına yardım istemek için yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Yılmaz'a otomobil çarptı.

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Saat 01.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Çatalhüyük Mahallesi Karaman Caddesi üzerinde meydana gelen kazada Mustafa Yılmaz, bayram ziyareti sonrası Yaylapınar’daki evlerine dönüş yaptığı sırada 03 KL 592 plakalı otomobilleri henüz belirlenemeyen bir nedenle arıza yaptı. Bu sırada araçtan inerek yardım istemek için yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Yılmaz’a aşırı süratli olduğu iddia edilen Uğur S., idaresindeki 34 TM 5938 plakalı otomobil çarptı.

360 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle aracın ön kaput bölmesine takılan Yılmaz, aşırı süratli olduğu iddia edilen Uğur S., idaresindeki 34 TM 5938 plakalı otomobil önünde yaklaşık 360 metre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan Mustafa Yılmaz için olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ekiplerinin ilk kontrollerinin ardından Yılmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

OĞLUNA ÇARPAN ARACI YUMRUKLADI

Kaza sonrası oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiğini öğrenen baba Halit Y., oğluna çarpan aracı yumrukladı. Yılmaz’dan geriye kalan olay yerindeki ceketi ise yürekleri dağladı. Baba Halit Y., yakınları ve polis ekipleri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen polis ekipleri trafiği kontrollü olarak sağladı. Diğer taraftan Mustafa Yılmaz’ın Konya AK Parti Seçim Koordinasyon merkezinde çalıştığı öğrenildi. Yılmaz’ın cansız bedeni Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili çalışma başlatıldı. 

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