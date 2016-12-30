Yardım TIR'ı Adana'dan Halep için yola çıktı
Türk Kızılayı Adana Şubesi’nin, gıda toptancılarının savaş mağduru Halep halkı için yaptığı bağışlarla hazırladığı insani yardım TIR’ı, dualarla uğurlandı.
Zor durumdaki Halep halkının temel ihtiyaçlarını karşılamak için Kızılay tarafından başlatılan Görmezden Gelmeyin Kampanyası’na bir destek de toptancı esnafından geldi. Adana Gıda Toptancıları Derneğinin esnaflardan topladığı gıda ve çeşitli ihtiyaç malzemelerini içeren yardım TIR’ı için Türk Kızılayı Adana Şubesince uğurlama töreni düzenlendi. Törene; Vali Mahmut Demirtaş, Kızılay Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Yönetim Kurulu Üyeleri Niyazi Çetinkaya, Mahmut Nimet Dalkır, Adana Gıda Toptancıları Derneği Başkanı Kazım Bozan ve bölge esnafı katıldı.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, bu tür yardımların geçmişte olduğu gibi bugün de yarın da devam edeceğini belirterek, “Suriye veya başka bir yere katkıda bulunan tüm hemşerilerimize çok teşekkür ediyorum. Kızılay Adana Şube Başkanımız bu konuda çok duyarlı ve çok iyi çalışıyor. İnşallah bu göndermiş olduğumuz yiyecekler şifa olur” dedi.
Zulme uğrayan Suriye halkı için Türkiye’nin elinden geleni yaptığını belirten Demirtaş, “Suriye’de zalimin bir zulmü var. Türkiye Cumhuriyeti orada çok iyi çalışmalar yapıyor. Bütün milletimiz yardım konusunda seferber olmuş durumda. Oradaki acıya bir nebze olsun merhem olabilirsek kendimizi mutlu hissedeceğiz” diye konuştu.
Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı da kampanyaya ilginin yoğun bir şekilde sürdüğünün altını çizerek, “Duyarlı hemşehrilerimiz, yardımları ile Halepli kardeşlerimize yalnız olmadıklarını hissettiriyorlar. Adana’dan Halep’e iyilik köprüsü kurduk. İnşallah bu köprü her geçen gün daha da güçlenecek ve büyüyecek” dedi.
Konuşmaların ardından, insani yardım malzemelerini taşıyan TIR, dualar eşliğinde yola çıktı.
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