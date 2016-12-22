Yardım TIR'ları sınır kapısına doğru yola çıktı
Sivil toplum kuruluşları, belediyeler, şirket ve vatandaşlardan toplanan ihtiyaç malzemeleri Suriye'ye ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Yapılan bağışlar, un, yiyecek ve giyeceklerle dolu yardım TIR'ları Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yeni sahiplerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.
Mersin’den gönüllü olarak yola çıkan un yüklü TIR'ın şoförü Sabahattin Akça, kameralara el salladı. Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçen TIR'lar, Bab-El Hava Sınır Kapısındaki tampon bölgede yüklerini boşaltarak Türkiye’ye geri dönüyor.
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