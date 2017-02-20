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Yargıda FETÖ temizliği!

Yargıda FETÖ temizliği!.20143
  • Giriş : 20.02.2017 / 19:31:00

Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı tespit edilen 227 hakim ve savcı daha görevinden ihraç edildi.

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15 Temmuz'dan bu yana süren FETÖ temizliğinde önemli bir gelişme daha yaşandı. Fetullahçı Terör Örgütü ile bağlantısı bulunduğu tespit edilen 227 hakim ve savcının meslekten ihraç edildiği, HSYK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz tarafından bildirildi.

Mehmet Yılmaz, daha önce KHK ile ihraç edilen 200 hakim ve savcı hakkında ise yapılan incelemeler sonucu göreve iade kararı aldıklarını ifade etti.

Hakimler ve savcılar hakkında soruşturmaların 7 ildeki başsavcılıklarca yürütüldüğünü, yapılan değerlendirmelerin HSYK'ya iletildiğini belirten Yılmaz, "Genel Kurul'da çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Yargıyı tekrar çeteden arındırmak ve güvenilir bir yapıya kavuşturmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.

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