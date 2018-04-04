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Yargıtay: Bankalar iade etsin

Yargıtay: Bankalar iade etsin.22095
  • Giriş : 04.04.2018 / 08:11:00

Yargıtay, krediler nedeniyle alınan masraflarla ilgili açıklama yaptı.

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Yargıtay'dan kritik açıklama. Bankaların krediler çekildiğinde farklı adlar altında aldığı masrafların iadesi talebiyle açılan davayı reddeden yerel mahkemenin kararının bozulduğu açıklandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin kararına göre, Antalya'da yaşayan Ramazan Güney, bir bankadan kullandığı krediler nedeniyle değişik adlar altında yapılan kesintilerin iadesi için mahkemeye başvurdu.

Serik 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, davayı reddetti. Karar, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca kanun yararına bozulması talebiyle temyiz edildi. İtiraz üzerine dosyayı görüşen Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Bozma kararında, "Bankanın ancak kredinin verilmesi için zorunlu, makul ve belgeli masrafları tüketiciden isteyebileceği, belgelendirmediği masrafları isteyemeyeceği, davalı bankanın davacıdan tahsis ücreti ve dosya masrafı adı altında alınan masrafların zorunlu olduğu hususunda dosyaya herhangi bir belge sunmamış olduğu görülmekle, davanın kabulüne karar verilmesi gerekir" denildi.

TRT

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