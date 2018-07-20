Yargıtay'dan Enis Berberoğlu kararı
Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nden açıklama geldi. Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemi reddedildi.
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