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Yargıtay'dan Enis Berberoğlu kararı

Yargıtay'dan Enis Berberoğlu kararı.14715
  • Giriş : 20.07.2018 / 15:17:00

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Enis Berberoğlu hakkındaki kararını açıkladı.

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Sepet Beşik

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nden açıklama geldi. Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemi reddedildi.

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