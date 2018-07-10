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Yargıtay'dan flaş Yazıcıoğlu kararı!

Yargıtay'dan flaş Yazıcıoğlu kararı!.23645
  • Giriş : 10.07.2018 / 16:09:00

Yargıtay'dan Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili çarpıcı bir karar geldi.

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Yargıtay'dan flaş geldi.  Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin dönemin bazı kamu görevlileri yönünde verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kaldırıldı.

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