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'Yarın büyük bir deprem olabilir'

'Yarın büyük bir deprem olabilir'.26385
  • Giriş : 06.02.2017 / 15:52:00

Bugün meydana gelen depremler yeni bir iddiayı da gündeme getirdi.

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Bugün sabaha karşı ve öğleden sonra 5.3 büyüklüğünde Çanakakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremler yeni bir iddiayı gündeme getirdi. Bugün yaşanan sarsıntılarda Çamköy'de birçok ev hasar görmüştü.

Çanakkale’den gelen haberler herkesin aklına “Büyük bir depremin habercisi mi? Büyük Marmara ya da Büyük Ege depremine yol açar mı?” sorusunu akıllara getirdi. Konuyla ilgili sozcu.com.tr’ye konuşan deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan korkutucu ama önemli uyarılarda bulundu. Ercan “Yarın İzmir’de büyük bir deprem olabilir. Özellikle Ege bölgesinde taş evlerde oturanlar en az 15 gün evlerine girmemeli” diye konuştu.

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