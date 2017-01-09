Yarın İDO'nun tüm seferleri iptal edildi!
İstanbul'da yaşanan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) yarın 13.00'dan 12.00'a kadar olan tüm seferlerinin iptal edildiği açıklandı.
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