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Yarından itibaren sıcaklıklar düşecek!

Yarından itibaren sıcaklıklar düşecek!.15779
  • Giriş : 20.09.2017 / 17:37:00

Yarından itibaren sıcaklıklar 6 ila 10 derece arasında düşecek.

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Kavurucu sıcaklar yarından itibaren ülkeyi terk edecek. İstanbul'da etkili olan aşırı sıcak hava, bugün eylül ayı rekoru kırdı. Florya ve Kartal'da hava sıcaklığı 39,5 derece Kadıköy'de ise 38,6 derece ölçüldü.

 

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, tahminler doğrultusunda geçtiğimiz iki hafta boyunca bölge sıcak ve yağışsız hava dalgasının etkisi altında kaldı. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyretti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 21 Eylül Perşembe'den itibaren hava sıcaklıklarının azalarak, mevsim normallerine düşmesinin beklendiğini bildirdi.

Tahminler doğrultusunda geride kalan 2 hafta boyunca Türkiye'nin sıcak ve yağışsız hava dalgasının etkisi altında kaldığı kaydedildi. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ile 12 derece üzerinde seyrettiğine dikkatin çekildiği açıklamada, bazı illerde bugüne kadar ölçülmüş en yüksek eylül ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı bildirildi.

REKORLAR PEŞ PEŞE GELDİ

Buna göre, Ankara 37,7, Kırıkkale 38,2, Adıyaman 42,2, Mardin 39,3, Burdur 39, Aksaray 37,3, Isparta 37,1, Afyonkarahisar 36,1, Uşak 36,1, Şanlıurfa 42,1, Kahramanmaraş 41,8, Çankırı 37,9, Kırşehir 37,8, Nevşehir 35,7, Niğde 35,1, Sakarya 40,5, Bartın 40,5, Düzce 38,7 ve Zonguldak 36,2 derece ile 'eylül ayı en yüksek sıcaklık rekoru'nu kıran iller arasında yer aldı. İstanbul'da ise bugün Florya ile Kartal'da ölçülen 39,5 derece ve Kadıköy'de ölçülen 38,6 dereceyle, 6 Eylül 2015 tarihinde 37,9 derece olarak ölçülen eylül ayı sıcaklık rekoru kırıldı.

SONBAHAR YÜZÜNÜ GÖSTERECEK

Hava sıcaklıklarının 21 Eylül Perşembe günü Marmara ve kıyı Ege, 22 Eylül Cuma günü ve hafta sonunda ise yurdun kuzey ve iç kesimlerinde hissedilir olmak üzere 6 ila 10 derece azalacağı ve mevsim normalleri civarına düşeceği tahmin ediliyor. Perşembe günü Trakya'da sıcaklıkların azalmasıyla birlikte başlayacak sağanakların, 22 Eylül Cuma günü yurdun kuzeybatısında, Marmara, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile hafta sonunda ise yurdun kuzeydoğu kesimlerinde, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olması bekleniyor.

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