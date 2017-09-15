YARSAV eski Başkanı hakkında iddianame!
Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski Başkanı Murat Arslan hakkında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında iddianame hazırlandı.
HÜRRİYET
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