YAŞ ilklerle toplanıyor
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün ilklerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. Kritik toplantıda TSK'nın harbe hazırlık durumu gözden geçirilecek.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ilk kez ‘sivil’ olarak katılacağı Şura’da, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da ilk kez toplantıda yerini alacak. İlklerin şurası olacağı belirtilen YAŞ’ta 46 general ve amiralin durumu karara bağlanacak, birçok albay da generalliğe veya amiralliğe terfi ettirilecek. Terfilerde sürprizlerin olabileceği konuşuluyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri’nde general, amiral ve albayların, terfi, temdit, emeklilik ve atamalarının belirleneceği YAŞ, bu yıl ilk kez Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında Külliye’de yapılacak. YAŞ kararları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla yürürlüğe girecek. Şura’da askeri stratejik konsept ve gereklilikler masaya yatırılacak, TSK’nın harbe hazırlık durumu ve önemli mevzuat ihtiyaçları gözden geçirilecek.
İLK KEZ KATILACAKLAR
Yapılan mevzuat değişikliği uyarınca bu yıl YAŞ’a Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın yanısıra, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katılacak. Fuat Oktay, Berat Albayrak ve Ziya Selçuk ilk kez YAŞ toplantısında bulunacak. Orgeneral Yaşar Güler ilk kez Genelkurmay Başkanı olarak, Orgeneral Ümit Dündar da Kara Kuvvetleri Komutanı sıfatıyla YAŞ’a katılacak.
Terfi listesi, önceden rütbesinde üç yıl ve daha fazla görev yapanlardan oluşuyordu. 15 Temmuz’dan sonra yapılan düzenlemeyle, askere rütbesinde bir yılını doldurmuşsa, general ve amiral olabilme hakkı getirildi. Darbe girişiminden sonra general ve amiral sayısındaki azalma, düzenlemeye gerekçe gösterildi.
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde biri orgeneral olmak üzere toplam 46 general ve amiral terfi listesinde bulunuyor. Kara Kuvvetleri’nde rütbesinde dört yılı dolduran Orgeneral Abdullah Recep ile birlikte beş korgeneral, sekiz tümgeneral, 12 tuğgeneral terfi heyecanı yaşıyor. Deniz Kuvvetleri’nde bir koramiral, dört tümamiral, dört tuğamiral, Hava Kuvvetleri’nde ise üç korgeneral, bir tümgeneral ve dört tuğgeneral terfi sırasında. Şura listesinde üç tabip tuğgeneral de bulunuyor.
GÜRAK VE TEMEL’İN TERFİ ALMASI BEKLENİYOR
Ümit Dündar’dan boşalan Genelkurmay İkinci Başkanlığı’na korgeneral rütbesiyle atanan Metin Gürak’ın bu yıl orgeneralliğe terfisine kesin gözüyle bakılıyor. Terfi bekleyen bir diğer isim ise 2. Ordu Komutanlığı görevini iki yıldır ‘korgeneral’ rütbesiyle yerine getiren İsmail Metin Temel. Temel’in halen devam eden sınırötesi operasyonlar ışığında orgeneralliğe terfisi sonrasında da 2. Ordu’daki görevine devam ettirileceği konuşuluyor. Kara Kuvvetlerinde orgeneralliğe terfi bekleyenler arasında öne çıkan bir diğer isim, NATO’ya bağlı Yüksek Hazırlık Kolordusu olarak görev yapan 3. Kolordu’nun Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal. Korg. Daysal, Kıbrıs ve Afganistan’da, NATO komutanlıkları ve istihbarat başkanlıklarında uzun yıllar tecrübesi olan bir isim. Beş yıldır korgeneral rütbesinde bulunan Daysal’ın orgeneralliğe terfi ettirilerek Ordu komutanı olması bekleniyor. Kara Kuvvetleri’nde terfi veya emeklilik bekleyen diğer korgeneraller Şeref Öngay ve Uğur Tarçın.
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