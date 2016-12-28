Yaşar Tokat bulundu
Araştırmacı Gazeteci Müge Anlı, bulduğu kayıplarla ailelere umut olmaya devam ediyor. Müge Anlı, 1 Kasım’dan beri aranan Yaşar Tokat’ı buldu.
Ankara’da yaşayan 47 yaşındaki Yaşar Tokat 1 Kasım’da esrarengiz bir şekilde kayboldu. Devlet memuru olan Yaşar Tokat’ın bu kadar uzun süre ortaya çıkmaması ailesini endişelendirdi. Müge Anlı’ya başvuran eş Mürvet Tokat gözyaşları içinde eşinin bulunması istedi.
Müge Anlı yaptığı araştırma sonucunda, kayıp olarak aranan Yaşar Tokat’ın, Ümraniye Polis Merkezi’ne kayıp olmadığını bildirdiğini öğrendi. Mürvet Tokat eşinin bulunması için Müge Anlı’ya; “Yaşar’ımı bir an önce bulun” diyerek yalvardı. Müge Anlı da gözü yaşlı eşin isteği doğrultusunda Yaşar Tokat’ı aramaya devam etti.
Çok geçmeden de Müge Anlı herkesin merak ettiği Yaşar Tokat bulundu. Bugün de Müge Anlı büyük buluşmayı gerçekleştirdi. Günlerdir canlı yayında “Yaşar’ım, Yaşar’ım” diye ağlayan Mürvet Tokat çok sevdiği eşine kavuştu
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