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Yasemin Özilhan ve eşi domuz gribi oldu

Yasemin Özilhan ve eşi domuz gribi oldu.19749
  • Giriş : 17.01.2018 / 13:57:00

Yasemin Özilhan ve eşi İzzet Özilhan domuz gribine yakalandı.

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Cemiyet hayatının gözde çiftine nazar değdi. Anadolu Grubu'nun veliahdı İzzet Özilhan ile mutlu bir evliliği olan Yasemin Özilhan, son günlerde yeniden hayatımıza giren domuz gribine yakalandı.

Son günlerde tekrar hayatımıza giren domuz gribi, bu kez Anadolu Grubu'nun veliahdı İzzet Özilhan ile ailesine musallat oldu. Kar tatili için Kayseri'yi tercih eden Yasemin Özilhan ve İzzet Özilhan çifti, yatak döşek evde yatıyor.

TATİLLERİ KABUSA DÖNDÜ

Domuz gribini, bu hastalığa yakalanan bir arkadaşlarından kapan Özilhanlar'ın Kayseri tatili de kabusa döndü. Bir gün tatil yapabilen Özilhan Ailesi apar topar İstanbul'a döndü.

GERİYE PAYLAŞTIĞI KARE KALDI

Yasemin Özilhan, domuz gribi olmadan önce sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşmıştı ve altına; "Develi'nin cıvıklısı , Kayseri'nin mantısı ve Erciyes'in güzelliği" notunu düşmüştü.

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