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Yasin Börü davası sanığı yakalandı

Yasin Börü davası sanığı yakalandı.10238
  • Giriş : 02.01.2018 / 16:02:00
  • Güncelleme : 02.01.2018 / 16:01:06

Yasin Börü ve arkadaşlarının öldürülmesi ile ilgili davanın sanığı yakalandı.

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Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılında Kobani olayları sırasında düzenlenen izinsiz gösteride öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları ile ilgili davanın firari sanığını yakaladı.

Diyarbakır'da Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş  ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili davanın firari sanığı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince  yürütülen çalışmalar sonucu Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap)  olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve 3 arkadaşının  öldürülmesiyle ilgili davada "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" ve  "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından aranan E.F.'nin (25) bulunduğu  adres tespit edildi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki söz konusu adrese operasyon yapan  ekiplerce E.F. gözaltına alındı.

E.F.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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