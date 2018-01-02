Yasin Börü davası sanığı yakalandı
Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2014 yılında Kobani olayları sırasında düzenlenen izinsiz gösteride öldürülen Yasin Börü ve arkadaşları ile ilgili davanın firari sanığını yakaladı.
Diyarbakır'da Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesiyle ilgili davanın firari sanığı yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olayları bahanesiyle düzenlenen izinsiz gösterilerde Yasin Börü ve 3 arkadaşının öldürülmesiyle ilgili davada "Canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürme" ve "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından aranan E.F.'nin (25) bulunduğu adres tespit edildi.
Merkez Yenişehir ilçesindeki söz konusu adrese operasyon yapan ekiplerce E.F. gözaltına alındı.
E.F.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
TRT
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