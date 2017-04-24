Yasin Börü davasında karar!
Diyarbakır’da 6-7 Ekim olayları sırasında katledilen Yasin Börü ve arkadaşlarına ilişkin dava Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde sonuçlandı. Mahkeme 16 sanığa 5 kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanığa 5 kez müebbet, 6 çocuk sanığın da her birine 110 yıl hapis cezası verdi.
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