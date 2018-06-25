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Yasin Öztekin'e Sivasspor talip çıktı

Yasin Öztekin'e Sivasspor talip çıktı.18372
  • Giriş : 25.06.2018 / 14:14:00

Sivasspor, tecrübeli oyuncu Yasin Öztekin için harekete geçti.

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Sivasspor yeni sezon için kadro güçlendiriyor. Son olarak Altınordu'dan Erdoğan Yeşilyurt'u alan kırmızı-beyazlı ekip, şimdi de Yasin'in peşinde.

Transfer harekatını sürdüren Sivasspor, Yasin Öztekin’e kanca attı. Galatasaray ile sözleşmesi biten 31 yaşındaki başarılı kanat oyuncusunun şartları araştırılırken, önümüzdeki günlerde Yasin ve menajeriyle bir görüşme gerçekleştirileceği öğrenildi. Cim Bom’da son olarak 1.1 milyon Euro yıllık ücret kazanan gurbetçi futbolcunun transferiyle bizzat Başkan Mecnun Otyakmaz ilgilenecek.


Sarı-Kırmızılı formayı terlettiği 4 sezonda 2 lig şampiyonluğu yaşayan Yasin Öztekin, geçen yıl forma giydiği 21 maçın genelinde sonradan oyuna dahil olmuştu. Sivasspor, Trabzonspor’un sözleşmesini yenilemediği Uğur Demirok’la da temaslarını sürdürüyor

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