Yasin Öztekin: Hata yaptım, özür dilerim
Türkiye Kupası'nda gerçekleştirilen Tuzlaspor mücadelesinde yaptığı hareket nedeniyle kırmızı kart gören ve bu maçın ardında süresiz kadro dışı kalan Yasin Öztekin, sarı kırmızılı kulüp yönetimine yazılı savunma yaptı. Yasin, kulüpten özür diledi.
“Ne olur beni bir kez dinleyin” diyerek kendisine söz hakkı verilmesini isteyen Yasin Öztekin, yönetimden affedilmesini istedi.
Yasin Öztekin, kadro dışı bırakılmasına neden olan Tuzlaspor maçındaki o kırmızı kart hakkında yazılı savunmasında şunları yazdı:
“Maçı kazanmak için aşırı hırslı idim. Rakip takım oyuncuları da, beni saha içinde tahrik etti. Hırsımın kurbanı oldum. Hata yaptım, özür dilerim.”
Yasin Öztekin'in yazılı savunması yönetim kuruluna iletilirken tecrübeli futbolcu hakkında son kararı Galatasaray Kulübü başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu verecek. Yasin Öztekin, bu süre zarfında çalışmalarını U-21 takımı ile Florya Metin Oktay Tesislerinde sürdürecek.
Hürriyet
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