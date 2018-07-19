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Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oldu!

Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oldu!.18372
  • Giriş : 19.07.2018 / 08:51:00

Galatasaray'dan ayrılan Yasin Öztekin'in yeni takımı belli oldu.

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Beşik Modelleri

Galatasaray'dan ayrılan Yasin Öztekin'in geçen sezon ligde kendisini gösteremeyen ve yeni dönemde kadro güçlendiren Bursaspor'a transfer olduğu açıklandı.

Yeşil-Beyazlılar’ın teknik direktörü Samet Aybaba, “Yasin’le görüşeceğiz, durumuna bakacağız. Eğer anlaşma sağlarsak, Yasin bizimle olacak” ifadelerini kullandı.

Bonservisi elinde olan 31 yaşındaki futbolcunun da Timsahlar’a gelmeyi çok istediği ifade edildi.

Öte yandan Timsah’ta geçen sezondan yüklü alacağı kalan Bogdan Stancu kulübü FIFA’ya vermişti. Rumen golcünün sözleşmesini tek taraflı feshetme hakkını eline alabilmesi için yalnızca 5 günü kaldı. 23 Temmuz’a kadar Bursaspor Stancu’nun alacaklarını ödemezse oyuncu serbest kalacak.

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