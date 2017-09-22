Yaşlı adamın ailesi dava açıyor!
Sakarya'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören hasta ile dalga geçen hemşirelerle ilgili Ağustos ayında hayatını kaybeden hastanın ailesi atağa geçti.
Sakarya’da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde yattığı esnada hemşireler tarafından kendisine sigara verilerek dalga geçilen ve bu görüntüleri sosyal medyada yayınlanan yaşlı adamın 19 Ağustos'ta hayatını kaybettiği öğrenildi.
Sakarya’da bulunan özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü esnada stajyer hemşirelerin sigara uzatarak dalga geçtiği yaşlı adamın Mustafa Süzer olduğu öğrenildi. Serdivan Çubuklu Mahallesi'nde ikamet eden Süzer'in 19 Ağustos günü 85 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden Süzer'in yakınları ise ortaya çıkan görüntüler üzerine dava açmaya hazırlandıklarını söylediler.
HÜRRİYET
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