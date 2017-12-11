Yaşlı kadına Aile Bakanı müdahale etti
Köln-İstanbul uçağında panik yaşandı. Uçakta fenalaşan yaşlı kadına, Almanya'daki 1. Uluslararası Kadın Zirvesi'ne katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, müdahale etti.
Kar yağışı nedeniyle uçağın havalanması gecikince yolcular arasında bulunan yaşlı bir kadın fenalaştı.
Bunun üzerine doktor olan Bakan Kaya, hastaya müdahalede bulundu. Yaşlı kadınla yakından ilgilenen Kaya, kadını kendisine yakın bir yere oturtarak yolculuk boyunca kontrol altında tuttu.
TRT
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