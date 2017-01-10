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Yaşlı yakınını bakana devletten 1000 TL

Yaşlı yakınını bakana devletten 1000 TL.23456
  • Giriş : 10.01.2017 / 15:11:00

Hükümet, yaşlı yakınını bakan vatandaşların ekonomisine katkı sağlıyor.

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Hükümet, yaşlı ya da engelli olduğu için bakıma muhtaç kişilerle aynı evde yaşayanlara 1000 TL evde bakım parası veriyor.

2017 yılı itibariyle yüzde 8 zamlanan evde bakım parası 924 TL'den 1000 TL'ye yükseltildi.

RAPOR ALMAK GEREKİYOR

Engelli ya da çok yaşlı olduğu için bakıma muhtaç kişilerle aynı çatı altında yaşayanlara, evde bakım aylığı ödeniyor. Bu ödeme 2016 yılında aylık 924 liraydı. Yeni yılla birlikte bu aylıklara yüzde 8 civarında zam geldi. Böylece aylık 1000 liraya yükseldi. Şu ana kadar 500 bin kişinin yararlandığı uygulama kapsamında 4 milyar liraya yakın ödeme yapıldı. Ancak çoğu kişi bu uygulamadan habersiz.

KİŞİ BAŞINA GELİR SINIRI

Evde bakım aylığı alınabilmesi için bakılacak kişiye tam teşekküllü bir hastaneden sağlık kurulu raporu almak gerekiyor. Maaş için yüzde 50 ve üzerinde engelli olmak gerekiyor. Raporun 'ağır engelli' bölümüne 'evet' yazılmış olması da isteniyor. Evde bakım aylığı alınabilmesi için engelli ve kendisiyle aynı çatı altında yaşayanların kişi başına düşen gelirinin 936 liradan az olması şart. Bu aylık, bakıma muhtaç kişiye değil bakımı yapan kişiye ödeniyor.

AKRABA DA KAPSAMDA

SGK, evde bakım aylığı alan 500 bin kişinin düşük sigorta primiyle emekli olmasını sağlayacak bir çalışma da yapıyor. Düzenlemenin 2017'de çıkması bekleniyor. Evde bakım aylığını bakıma muhtaç kişinin eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası gibi birinci derece yakınları da alabiliyor. İstenen şartları yerine getirenler en fazla iki farklı engelliye bakabilir.

EN FAZLA İKİ ENGELLİ İÇİN

İstenen şartları yerine getirenler en fazla iki farklı engelliye bakabilir. Her engelli ayrı ayrı bakım ücreti alır. Ancak aynı hanede bakıma muhtaç daha fazla engellinin bulunması ve onlar için de bakım ücreti alabilmek için ayrı bir bakıcının daha olması gerekiyor. Engelli çalışıyor ve işe gidiş gelişte bakıcısı yardım ediyorsa yukarıda saydığımız şartlar uygunsa bakım parası alabilir.

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