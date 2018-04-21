Yasmin Erbil'den 'Anıl Tetik' açıklaması
Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, isminin aşk dedikodularına karıştığı Anıl Tetik ile ilgili açıklama yaptı ve magazin basınına bomba gibi düşen aşk iddiasını yalanladı.
Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde Survivor yarışmasıyla hayatımıza giren Anıl Tetik ile görüntülenmişti. İkili hakkında çıkan aşk iddialarına Erbil, yanıt verdi: “Anıl yakın arkadaşım. O gün kalabalık bir grupla oturmuştuk, fotoğraflarımız çekildi. Sevgili olduğumuz yazılınca şaşırdık. Aramızda öyle bir şey yok.”
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Esra Erol'dan Müge Anlı'ya derbi yanıtı
Ünlü izdivaç sunucusu Esra Erol'dan derbi ile ilgili açıklama geldi.
Arda Turan'ın eşi Aslıhan 3 aylık hamile!
Golcü oyuncu Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'ın 3 aylık hamile kaldığı öğrenildi.
Oyuncu Özcan Deniz'den eşine anlamlı hediye
Ünlü oyuncu Özcan Deniz, eşi Feyza Deniz’i hediye yağmuruna tutuyor.
Tuvana Türkay: Alper'in adını anmak istemiyorum
Birlikteliklerine son veren Tuvana Türkay ve Alper Potuk arasında soğuk rüzgarlar esiyor.
Mehmet Ali'nin kızı Survivor yarışmacısıyla!
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, Survivor yarışmacısıyla yakalandı.
Esra Erol ile Alişan birbirini görmezden geldi!
Ünlü sunucu Esra Erol ve şarkıcı Alişan arasında 'Eda' krizi yaşandı.