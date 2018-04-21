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Yasmin Erbil'den 'Anıl Tetik' açıklaması

Yasmin Erbil'den 'Anıl Tetik' açıklaması.18387
  • Giriş : 21.04.2018 / 11:18:00

Yasmin Erbil, isminin aşk dedikodularına karıştığı Anıl Tetik ile ilgili açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Mehmet Ali Erbil'in küçük kızı Yasmin Erbil, isminin aşk dedikodularına karıştığı Anıl Tetik ile ilgili açıklama yaptı ve magazin basınına bomba gibi düşen aşk iddiasını yalanladı.

Yasmin Erbil, geçtiğimiz günlerde Survivor yarışmasıyla hayatımıza giren Anıl Tetik ile görüntülenmişti. İkili hakkında çıkan aşk iddialarına Erbil, yanıt verdi: “Anıl yakın arkadaşım. O gün kalabalık bir grupla oturmuştuk, fotoğraflarımız çekildi. Sevgili olduğumuz yazılınca şaşırdık. Aramızda öyle bir şey yok.”

HÜRRİYET

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