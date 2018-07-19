Yatağan Termik Santrali'nde göçük
Muğla'da Yatağan Termik Santrali'nde göçük meydana geldi. Konuya ilişkin açıklama yapan Muğla Valisi Esengül Civelek, kazanları besleyen kömür bandı sisteminin çöktüğünü, olayda 9 kişinin yaralandığını 2 kişinin ise hala göçük altında olduğunu söyledi.
Alınan bilgiye göre, Yatağan ilçesindeki termik santrale kömür taşıyan bant sistemi çöktü. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Olayla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Muğla Valisi Esengül Civelek, "Yatağan Termik Santrali'ndeki kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu ilk olarak olay yerinde 9 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Ekipler içerde kalan 2 kişiyi kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık ve arama kurtarma ekiplerinin bölgedeki kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi. Santraldeki kurtarma çalışmaları sürerken ambulanslara alınan yaralılar bölgedeki hastanelere gönderildi.
HÜRRİYET
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