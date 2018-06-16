Yürek burkan görüntü sonrası talimat!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Hepimizi hüzne boğan hadisenin aydınlatılması için talimat verdim. Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren hükümet tasarısını yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız.
2004 yılında hayvanları korumaya yönelik ilk müstakil kanun olan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu çıkardık. Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren Hükumet Tasarısını da yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız.
Bütün vatandaşlarımızı hayvanları koruma konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum.'' dedi.
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğe ilişkin Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında bir kepçe operatörü gözaltına alınmıştı.
HABERTÜRK
DİĞER HABERLER
Erdoğan: Onları da ücretsiz yaparız
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Antalya mitinginde konuştu.
Flaş gelişme! HDP'li aday da gözaltında!
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Parti'lilere yönelik saldırıyla ilgili soruşturmada flaş bir gelişm
Hakkari'de 1 şehit, 4 yaralı!
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde düzenlenen hain saldırıda 1 asker şehit oldu.
Eski futbolculara FETÖ'den hapis!
FETÖ soruşturması kapsamında yargılanan eski futbolcular için karar verildi.
Bakan'dan 'imar barışı' açıklaması
Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki, imar barışı ile ilgili açıklama yaptı.