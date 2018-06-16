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Yürek burkan görüntü sonrası talimat!

Yürek burkan görüntü sonrası talimat!.15865
  • Giriş : 16.06.2018 / 21:21:00
  • Güncelleme : 16.06.2018 / 21:21:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından flaş bir açıklama yaptı.

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Büyüyen Beşik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ''Hepimizi hüzne boğan hadisenin aydınlatılması için talimat verdim. Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren hükümet tasarısını yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız.

2004 yılında hayvanları korumaya yönelik ilk müstakil kanun olan 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nu çıkardık. Hayvan haklarıyla ilgili yeni yaptırımları içeren Hükumet Tasarısını da yeni dönemde öncelikli olarak yürürlüğe koyacağız.

Bütün vatandaşlarımızı hayvanları koruma konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum.'' dedi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde ormanlık alanda bacakları kesilmiş halde bulunan ve tedavi altına alındıktan sonra ölen yavru köpeğe ilişkin Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında bir kepçe operatörü gözaltına alınmıştı.

HABERTÜRK

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