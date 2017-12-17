Yavuz Yılmaz'ın nişanlısı son fotoğrafı paylaştı
Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz’ın oğlu Yavuz Yılmaz dün Beykoz’daki evlerinde hayatına son vermişti.
Yavuz Yılmaz’ın eski nişanlısı spiker Neşe Sapmaz sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında fotoğraflarını paylaşarak, “Ne ben anlatabilirim, ne siz anlayabilirsiniz” Yavuz anlatamayacağım kadar çok üzgünüm. Bendeki son resmimiz...” ifadelerini kullandı.
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