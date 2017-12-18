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Yavuz Yılmaz uğurlandı

Yavuz Yılmaz uğurlandı.19538
  • Giriş : 18.12.2017 / 13:55:00
  • Güncelleme : 18.12.2017 / 13:54:20

Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

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Eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın intihar ederek hayatını kaybeden oğlu Yavuz Yılmaz'ın cenazesi hastaneden alındı. Oğlunun naaşına omuz veren Mesut Yılmaz'ın bitkin hali dikkat çekti.

Berna Yılmaz'ın camide küçük oğlu Hasan Yılmaz'a sarılarak gözyaşları döktüğü görüldü. Cenaze namazının kılınacağı camiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve eski başbakanlardan Tansu Çiller ve Ahmet Davutoğlu geldi.

Eski Başbakan Mesut Yılmaz, sabah saatlerinde oğlu Yavuz Yılmaz'ın cenazesinin bulunduğu Gayrettepe'deki özel hastane geldi.

Mesut Yılmazın çok zor dakikalarıOğlunun naaşına omuz vererek cenaze aracına taşıyan Mesut Yılmaz'ın yanında kardeşi Turgut Yılmaz, Eski Şişli Belediyesi Başkanı Mustafa Sarıgül ve iş adamı Abdurrahim Albayrak da yer aldı.

Cenaze aracına yüklenen Yavuz Yılmaz'ın naaşı Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'ne getirildi.

BERNA YILMAZ KÜÇÜK OĞLUNA SARILIP GÖZYAŞI DÖKTÜ

Berna Yılmaz'ın camide küçük oğlu Hasan Yılmaz'a sarılıp gözyaşları döktüğü görüldü.

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Mesut Yılmaz'ın oğlu evlilik hazırlığındaymış

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