Yayına kucağında 40 günlük bebekle çıktı
Ekranların reyting rekortmeni Müge Anlı bugünkü yayınını kucağında 40 günlük Hüseyin Ayaz bebekle açtı.
Dünkü yayına Denizli’den konuk olan Vildan Yılmış, 18 yaşındaki kızı Kardelen’in eşi ve 40 günlük bebeği ile kaybolduğunu söyledi. Üçünün de hayatından endişe ettiğini anlatan Vildan Yılmış Müge Anlı’dan yardım istedi.
Müge Anlı, o andan itibaren bebekleriyle ortandan kaybolan genç anne-babayı sağ salim bulabilmek için araştırmalarına başladı. Denizli’den İstanbul’a nefes nefese izlerini sürdü.
Çok geçmeden de mucize gerçek oldu. Kaçak anne-baba 40 günlük bebekleriyle bulundu. Müge Anlı bugünkü yayını da 40 günlük Hüseyin Ayaz bebekle açtı.
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