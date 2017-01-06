Yayını bulduğu kayıp bebekle açtı
Araştırmacı – Gazeteci Müge Anlı kayıpları bulmaya ve ailelerin gülen yüzü olmaya devam ediyor. Babasının kaçırdığı Talha bebeği bulan Müge Anlı, yayını 8 aylık Talha bebekle açtı.
İstanbul’da yaşayan Seda Yücelik, eşinin 5 aylıkken oğlunu kendisinde kaçırarak yurtdışına götürdüğü iddiasıyla Müge Anlı’ya başvurmuştu. Dünkü yayında 3 aydır bebeğini görmediğini söyleyen Seda Yücelik gözyaşları içinde oğlunun bulunması için Müge Anlı’ya yalvarmıştı.
Yayında bebeğin fotoğrafını gösterilmesinin hemen ardından Müge Anlı’ya ihbar yağdı. Bebeğin Kocaeli-Darıcı’da olduğu söylendi. Müge Anlı hemen ekibini bahsi geçen adrese gönderdi. Polise haber verildi. Talha bebek, babasının arkadaşının evinde bulundu.
Müge Anlı bugünkü yayınını da Talha bebekle birlikte açtı.
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