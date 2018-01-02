Yayladağı'na top mermisi atıldı
Suriye'den Yayladağı ilçesi Belengöz Hudut Karakolu yakınlarına mermi atıldı. Mermi boş araziye isabet etti.
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