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Yayladağı'na top mermisi atıldı

Yayladağı'na top mermisi atıldı.9218
  • Giriş : 02.01.2018 / 17:42:00

Suriye'den Yayladağı ilçesi Belengöz Hudut Karakolu yakınlarına mermi atıldı.

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Suriye'den Yayladağı ilçesi Belengöz Hudut Karakolu yakınlarına mermi atıldı. Mermi boş araziye isabet etti.

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