Yaz aylarında sizin tercihiniz ne?

Pamuk dokuması ve ince örgüsü sayesinde sıcak ve bunaltıcı havalarda serin bir uyku için vazgeçilmez konuma gelen ürünler her sene yenilenerek tüketicilerle buluşturuluyor.Ev tekstili sektöründe kaliteli markalardan Taç, Sarev, Cotton Box ve şu an da adını anamadığımız diğer iyi firmalar pazarda pay kapmak için farklılıklar yaratmaya çalışıyorlar. Çok uzun bir süredir hep aynı dokuma ile üretilen bu ürün grubunda, rakiplerden ayrışmak için kullanılan yöntem, dokuma sıklığı, iplik kalitesi ve tasarım oluyor. Müşterileri cezbetmek için her yaz sezonu için yenilenen koleksiyonlarda bahar havası yakalanmaya çalışılıyor. Genelde beyaz kumaş üzerine renkli desenler basılan ürünler, hem vücudumuza hem de ruhumuza hitap ediyor.Bu sene Taç markası, rekabette bir adım daha öne geçebilmek için yeni bir ürünü bizlerin beğenisine sundu. Serin tutan pike takımları olarak lanse edilen bu ürünler, baskısız olarak sade ve soft olan renkleriyle kullanıcılarla buluştu. Kristal poliol teknolojisiyle üretilen bu pikeler, cildin serin kalmasını sağlıyor. %50 pamuk ve % 50 bambu içerikli üretilen bu ürün grubu, bambu malzemenin avantajlarından yararlanarak, daha yumuşak bir doku oluşturuyor.Yaz aylarında havaların çok sıcak olmadığı bölgelerde ise, pike takımları yerine ince bir örtünün (yazlık yorgan, battaniye,vb.) üzerine geçirilen nevresim takımları daha çok tercih ediliyor. Fakat, havalar serin olsa bile sıcaktan bunalmamak için naylon içerikli (polyester) nevresimlerden uzak durmakta fayda var. En çok tercih edilen pamuk nevresimlerde ise bütçemiz uygunsa kaliteli bir ürün almamız daha doğru olacaktır. Bizim size tavsiyemiz; bütçemiz el veriyorsa, son yıllarda karşımıza çıkan bambu-pamuk karışımlı ya da tencel-pamuk karışımlı ürünler rahat bir uyku için en iyi seçim olacaktır. Dokumasında kullanılan iplikler dolayısıyla daha yumuşak ve daha iyi su emebilen bu ürünler ferah bir kullanım deneyimi yaşatacaktır.Alışveriş yapmadan önce bahsettiğimiz ürünleri incelemenizi özellikle tavsiye ediyoruz. Satın almadan önce, ürünün hangi ipliklerden yapıldığını öğrenmeniz; hatta ürüne dokunma şansınız var ise dokusuna temas ederek nasıl bir ürün aldığınızın farkında olmanız, daha doğru bir seçim yapmanıza olanak verecektir.