Yaz saati uygulaması bu gece başlıyor
Avrupa ülkeleri bu gece saat 02.00'da yaz saati uygulamasına geçecek. Bu uygulama ile Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, İtalya, İsveç, İsviçre ve Danimarka gibi ülkelerle Türkiye arasındaki saat farkı 1'e inecek.
Türkiye’de yaz saati bu yıl da uygulanmıyor. Avrupa kış saatine 28 Ekim gecesi geçecek.
HÜRRİYET
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