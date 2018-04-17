Yazar Metin Hara'dan romantik paylaşım!
Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk tam gaz devam ediyor. Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara, Instagram hesabı üzerinden güzel modele bir kez daha aşkını ilan etti.
Brezilyalı modeli ateşten bir kadın figürüne benzeten Türk yazar, bu resmin altına "Sen elimi tutarken su akacak yolunu bulacak. Ruhlarımız buluştuğunda her kalp atışı bunu bilecektir. Seni özledim, kutsalım' mesajını yazdı.
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