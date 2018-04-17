Facebook Twitter Rss

Yazar Metin Hara'dan romantik paylaşım!

Yazar Metin Hara'dan romantik paylaşım!.14095
  • Giriş : 17.04.2018 / 11:11:00

Metin Hara ile Adriana Lima aşkı dolu dizgin devam ediyor.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk tam gaz devam ediyor. Dünyaca ünlü model Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara, Instagram hesabı üzerinden güzel modele bir kez daha aşkını ilan etti.

Brezilyalı modeli ateşten bir kadın figürüne benzeten Türk yazar, bu resmin altına "Sen elimi tutarken su akacak yolunu bulacak. Ruhlarımız buluştuğunda her kalp atışı bunu bilecektir. Seni özledim, kutsalım' mesajını yazdı.

MİLLİYET

Quaresma, Beşiktaş taraftarını mest etti

Zanlıyı hastane önünde vurdular

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'li ilk paylaşım

Murat Dalkılıç'tan Hande Erçel'li ilk paylaşım

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, Hande Erçel'le birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaştı.

Olay isim Erol Köse'ye hapis cezası verildi

Olay isim Erol Köse'ye hapis cezası verildi

Magazin dünyasının olay isimlerinden Erol Köse'ye hapis cezası verildi.

 

Ünlü popçu Murat Boz ile Aslı Enver ayrıldı

Ünlü popçu Murat Boz ile Aslı Enver ayrıldı

Ünlü pop şarkıcısı Murat Boz ile Aslı Enver ilişkilerine noktayı koydu.

Serdar Ortaç'ın karısı Arap şeyhiyle görüştü

Serdar Ortaç'ın karısı Arap şeyhiyle görüştü

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç'ın karısının bir Arap şeyhiyle görüştüğü öğrenildi.

 

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo hastanelik oldu

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo hastanelik oldu

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo, sevgilisi yüzünden hastanelik oldu.

İbrahim Tatlıses'ten Akalın'a fotoğraflı yanıt

İbrahim Tatlıses'ten Akalın'a fotoğraflı yanıt

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'ten Akalın'a fotoğraflı bir yanıt geldi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya