Yazıcı: AK Parti'de değişim şart
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, büyük kongre hakkında açıklama yaptı. Yazıcı, parti içi değişim hakkında konuştu ve 'Değişim şart' dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı NTV'ye konuk oldu. Yazıcı, Özgür Akbaş'ın sorularını yanıtladı.
Yazıcı'nın konuşmasından satır başları;
Biz çok genç bir partiyiz ama çok genç olmamıza rağmen Türkiye'yi 16 yıldır yönetiyoruz. Kurumsal yapımız güçlüdür, konumu belli çok özgün bir partiyiz. Teşkilatlarımız bizim omurgamız. Biz kongre süreçlerini özenle yürütürüz. Bir yıldan beridir bizim teşkilatımızda kongreler devam ediyor.
Kongre süreçleri iş olsun diye gerçekleştirilen platformlar değil. 18'inde yapacağımız kongrede kurulların seçimleri yapılacak. Yenileri takviye olacak, değişim olacak. Bizim her kongremizde değişim olmuştur. Kadınlara, gençlere daha fazla alan ayırıyoruz.
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
5-6 maddelik bir değişiklik olacak. Çelişen bazı maddeleri değiştireceğiz. Teknik bir düzenleme olacak. Kurumsal olarak getirdiğimiz şeylerden biri koalisyon bölümünü kaldırıyoruz. Tüzüğe bir ittifak düzenlemesi ekliyoruz.
50 kişilik MKYK'da en iyisini yapmaya çalışacağız. Genel Başkan Vekilliği parti içinde olmaya devam edecek.
YEREL SEÇİM HAZIRLIĞI
Yerel seçim kampanyası seçim süreciyle başlar. Bizim siyasi pratiğimizde bir seçim biter diğer seçimin hazırlıkları başlar. Bizim Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı statümüz var. Bütün yerel yönetimlerin dosyalaması yapılıyor. Performans değerlendirmesi yapılıyor. Bunlar gizli değil.
Üç dönem kuralını biz hiçbir zaman kaldırmadık. Belediye başkanları için de bu dönem kuralı geçerlidir. Ola ki üç dönem görev yapmış birini yeniden aday göstermede yarar varsa MKYK karar çıkartabilir.
NTV
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