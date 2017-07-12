Yazıcı: CHP eski kodlarını döndü
Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan Adalet Yürüyüşü'nde tepki gösteren AK Partili Hayati Yazıcı, CHP'nin eski kodlarına döndüğünü belirtti.
AK Parti Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Maltepe mitinginde saydığı maddelerin ayaklarının yere basmadığını söyledi. Yazıcı, CHP’nin eski kodlarına geri döndüğünü belirtti. AK Parti Genel Merkezinde gazetemize değerlendirmelerde bulunan Yazıcı şunları söyledi:
Kılıçdaroğlu ‘FETÖ’nün siyasi ayağa çıkarılmalı’ diyor. Buna kimse karşı mı? Daha önce 15 Temmuz’a ‘kontrollü darbe’ diyordu. Bu sözleri ‘kontrolsüz sözler’. Daha önce de ‘AK Parti içerisinde ve hükümette Bylock kullanan vekiller ve bakanlar var’ diyordu. Madem varsa bunları niye açıklamıyor. Açıklasın. Desin ki ‘Şunda şunda var’. Bu bir ihanet atfıdır. ‘Birisinde Bylock var’ demek FETÖ’cü demektir. FETÖ’cü demek ‘vatan haini’ demektir. Bu kadar kolay, ucuz bir şey mi? Dolayısıyla kontrolsüz konuşuyor. Kontrol edemiyor.
15 Temmuz’a içtenlikle ‘darbe’ diyemiyor. Ama darbecilerle mücadele etmek için gerekli ve anayasal bir kurum olan olağanüstü hâl uygulamasının başlangıç tarihi olan 20 Temmuz’u darbe olarak niteliyor. Kafa karışıklığı var.
‘Mühürsüz seçimle gelen gayrimeşru anayasa ile ülke yönetilmemeli’ diyor. Halk oylaması sonuçları açıklanmış, ilan edilmiş. Hâlâ mühürsüz oylar üzerinden milletin inşa ettiği bu anayasa değişikliğini görmezden gelmek milletin hukukuna aykırı davranmak anlamına gelir.
Yine, ‘Parlamenter sistemde ki vesayet kalkmalı, laiklik aşındırılmamalı’ diyor. CHP gerçekten bu eylem sonunda kendi moduna dönüyor. CHP yıllarında Türkiye’de değerler üzerinden çatışma, kavgalar olmuştur. Laik-anti laik, Atatürkçü-Atatürkçü olmayan, ilerici-gerici, sağcı-solcu gibi kavramlar üzerinden siyasetçiler kavgayı sürdürmüş ve bu kavga tarzının Türkiye’ye çok büyük maliyeti olmuştur. Şimdi CHP’nin bu hastalığının nüksettiği anlaşılıyor. Hangi uygulama ile laiklik aşındırıyor. Laiklik ne ki bir uygulama ile onun aşındığı söyleniyor. Dolayısıyla, mantıkla ölçümü yapıldığı zaman ayağa yere basmayan söylemler.
Anlaşılıyor ki CHP tekrar eski kodlarına dönüyor. Eski siyaset tarzını icra ederek sonuca varacağını sanıyor. Milletimiz gerçekçidir, değerlendirmesi, sezgileri güçlüdür. Kim iş yapar, kim üretir, milletin yanında kimin vizyonu var ona bakar değerlendirme yapar. Hele hele ‘bu yeni başlangıç’ demek suretiyle vatandaşı sokağa çağırmak demokratik bir topluma yakışmayacak davranışlardır.
TRT
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