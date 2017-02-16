Yazıcıoğlu'nun ölümünde yeni gelişme!
Fethullaçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin eski polis 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kazayı maniple ettiği iddia edilen eski İstihbarat Şube Müdürü de şüphelilerin arasında.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün şifreli iletişim programı "ByLock"u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan eski polis 15 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Zanlılar arasında, BBP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun helikopterinin düşmesi olayını maniple ettiği ileri sürülen eski Kayseri Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürü Ali Orhan D. de bulunuyor.
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